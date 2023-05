Mai multi medici de la Ambulanta s-au dus in biroul directorului, nemultumiti de conditiile de munca. Oamenii spun ca stau 3-4 persoane intr-o camera de 4 metri patrati, exista camere de supraveghere in incaperea in care se schimba si sunt obligati sa poarte morfina cu ei, pentru ca nu au o cutie in care sa o depoziteze. Directorul serviciului neaga toate aceste acuzatii."Este inuman sa stam trei sau patru medici intr-o camera de doi pe doi metri. Nu ni se pare normal sa existe camere de ... citeste toata stirea