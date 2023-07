A fost, din nou, protest in curtea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Brasov si in cea a Spitalului Clinic de Psihiatrie si Neurologie. Si in tara, joi, 6 iulie, a fost zi de proteste."Nemultumita de indiferenta Guvernului fata de adevaratele revendicari ale angajatilor din Sanatate", Federatia "Solidaritatea Sanitara" a anuntat ca a continuat programul actiunilor cu un nou protest national ce s-a desfasurat in curtea spitalelor, indreptat impotriva refuzului Guvernului de a negocia (in ... citeste toata stirea