Protest... in pauza de masa, la trei spitale din Brasov

O noua actiune de protest a unor angajati nemultumiti va avea loc astazi, 29 februarie. Sute de membri ai Sindicatul Judetean Solidaritatea Sanitara Brasov vor iesi sa protesteze in curtea institutiilor in care lucreaza - spitale, ambulanta si unitatile sanitare cu cabinete scolare - pentru a le reaminti guvernantilor ca nu si-au tinut promisiunile cu privire la sporurile salariale promise in acord cu inflatia.Co-presedintele sindicatului judetean, Florin Males (foto), spune ca aceste prime ... citește toată știrea