Protest in Piata Victoriei fata de modul in care se judeca dosarul accidentului de la 2 Mai: "Justitia nu este de partea noastra, ci pledeaza pentru apararea vinovatului"

Protest in Piata Victoriei din capitala, pentru Sebi si Roberta, tinerii ucisi de Vlad Pascu, in accidentul de la 2 Mai.Manifestatie de protest, in Piata Victoriei, sambata, fata de modul in care se judeca dosarul accidentului de la 2 Mai.Zeci de persoane si-au anuntat participarea la un protest programat sambata, incepand cu ora 19:00, in Piata Victoriei din Bucuresti.Organizatorii sunt ... citește toată știrea