Sindicatul Independent al Salariatilor din Teatrul ,,Sica Alexandrescu" Brasov anunta pichete organizate in fata Teatrului si posibil in fata Primariei Brasov, in semn de protest pentru faptul ca autoritatile nu se implica in conflictul iscat intre trei angajati si managerul TSA, Dan Cogalniceanu. Acesta din urma este acuzat de mai multe nereguli atat de catre angajati, cat si despre reprezentantii Sindicatului, despre care redactia noastra a oferit detalii. Intre timp, Diana ... citeste toata stirea