Protest la Codlea

Zeci de gardieni de la Penitenciarul Codlea au protestat in dimineata de vineri, 10 ianuarie, in fata institutiei. Cea mai mare nemultumire a politistilor din penitenciar este legata de decizia Guvernului de a nu mai plati orele suplimentare. Cum numarul de angajati este mult sub necesar, situatia este una dificila."Noi am inceput inca din ultima decada a lunii decembrie 2024 cu acest refuz de a efectua munca suplimentara, justificat prin faptul ca urmeaza sa nu mai fie platita munca ... citește toată știrea