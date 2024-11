Protest la Fabrica de Pulberi din Fagaras. Angajatii sustin ca nu sunt suficienti bani pentru plata salariilor

Fabrica de Pulberi din Fagaras nu are bugetul necesar platii salariilor pentru ultimele trei luni din an. Astfel, angajatii vor protesta patru zile in Capitala.Sindicalistii de la Fabrica de Pulberi din Fagaras au anuntat ca vor protesta patru zile in Capitala, in perioada 25-29 noiembrie, din cauza "ignoranta clasei politice si managementul defectuos", transmite Agerpres.Protestatarii se vor aduna in fata Ministerului Economiei si a Companiei Nationale Romarm. Motivul pentru care ... citește toată știrea