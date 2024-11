Protest la Universitate, in Bucuresti, impotriva lui Calin Georgescu

Cateva sute de tineri s-au strans, luni seara, in Piata Universitatii la un protest impotriva lui Calin Georgescu. Indemnul la manifestatie a venit in timpul zilei, sub forma unor mesaje care au circulat pe Whatsapp, fara a avea un initiator declarat. "Romania e amenintata de o dictatura legionara", se arata in indemn.Lumea a inceput sa se adune la ora 19.00, iar in jurul orelor 21.00, erau peste 500 de manifestanti in fata TNB, scandarea cea mai des auzita fiind "Jos legionarii!". ... citește toată știrea