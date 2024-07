Protest la usa Guvernului din cauza masurilor fiscale. LISTA cu revendicarile manifestantilor

Protest de amploare in fata Guvernului!3.000 de oameni ies in strada din cauza ultimelor masuri adoptate de stat, dar si din cauza taxelor ce ar putea intra in vigoare de anul viitor. Mediul de afaceri, contabili, dar si cei din turism sunt nemultumiti de modul in care vor fi implementate e-tva si e-transport.Patronatul Antreprenorilor Contabili din Romania (PACR) vor protesta luni ... citește toată știrea