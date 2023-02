Protest spontan la Fabrica de Pulberi din Fagaras. Angajatii nemultumiti ca directorul va fi inlocuit de o persoana propusa pe criterii politice

Un protest spontan a avut loc ieri, la Fabrica de Pulberi din Fagaras. Angajatii au cerut ca politicul sa nu se implice in managementul societatii si sa renunte la directorul numit.Peste 100 de angajati ai Fabricii de Pulberi de la Fagaras au protestat miercuri, in fata portii fabricii, anunta G4media care citeaza Agentia de presa Rador.Oamenii sunt nemultumiti de faptul ca directorul in functie va fi inlocuit de un nou sef care, spun ei, nu are cunostinte in domeniu si ar fi pus in functie ... citeste toata stirea