Proteste ale angajatilor Postei Romane, de astazi, la Ministerul Digitalizarii

Sindicatul Lucratorilor Postali din Romania (SLPR), afiliat la Blocul National Sindical (BNS), organizeaza, incepand luni, actiuni de protest in fata sediului Ministerului Cercetarii Inovarii si Digitalizarii.Pichetarea ministerului de resort este programata sa aiba loc in perioada 26 - 29 februarie 2024, intre orele 11:30 - 14:00.Anul trecut, in data de 9 octombrie, lucratorii postali au demarat mai multe proteste care s-au intins pana pe 13 octombrie 2023.Pe lista nemultumirilor ... citește toată știrea