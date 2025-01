Proteste anuntate de AUR azi in fata prefecturilor din tara, dar si in fata ambasadelor din diaspora

AUR continua seria protestelor in tara si in strainatate.Seria manifestarilor AUR vor continua astazi, in fata prefecturilor din tara si a ambasadelor Romaniei in strainatate.Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) a anuntat ca protestele vor continua si sambata, 18 ianuarie, de la ora 14:00, in toata tara, dupa ce ICCJ a respins solicitarea lui Calin Georgescu prin ... citește toată știrea