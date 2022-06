Protestul de 1 leu, si la Brasov

Dupa ce, incepand de luni, 13 iunie, in mai multe judete din tara au inceput sa fie organizate proteste in benzinarii, ce vor culmina cu un protest de amploare pe 30 iunie, miercuri, 15 iunie, si in benzinaria Petrom de pe strada Poienelor din Brasov a fost organizata o mica actiune de protest.Mai multi soferi s-au adunat in statie si au blocat pompele, alimentand de sume infime de pana intr-un leu. Acestia au afisat in masini si mici bannere prin care isi exprima nemultumirea vizavi de ... citeste toata stirea