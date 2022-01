Protocolul de tratament COVID, modificat. Favipiravir va putea fi cumparat din farmacii

Ministerul Sanatatii anunta ca a modificat Protocolul de tratament al infectiei cu virusul SARS-CoV-2. Schimbarile vizeaza cresterea accesibilitatii pacientului la tratament precoce in ambulatoriu.Astfel, tratamentul pe cale orala va putea fi prescris in centrele ambulatorii de evaluare de catre medicii de orice specialitate pentru pacientii infectati cu SARS-CoV-2.Antiviralul Favipiravir va putea fi eliberat in farmaciile cu circuit deschis, numai pe baza de prescriptie medicala."Conform ... citeste toata stirea