Provocare catre elevi: testati "Jocul Muresenilor" si spuneti ce (nu) va place

Familia Muresenilor si Brasovul de altadata sunt coordonatele unui nou joc "made in Brasov", unul in care copiii interactioneaza fata in fata, in viata reala. Dincolo de telefon sau tableta. Si, pana sa devina "oficial", copiii brasoveni sunt invitati sa-l testeze si sa-si spuna parerea.Pe scurt, vorbim despre proiectul "Jocul Muresenilor", in fapt o platforma de invatare prin joc creata de Asociatia Sinaptica, impreuna cu Muzeul "Casa Muresenilor" Brasov. Testarea se va desfasura atat in ... citește toată știrea