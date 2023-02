Provocare pentru 15 februarie: Fotografia din fereastra

1. Fotografia castigatoare a primei editii a concursului.15 februarie este Ziua Nationala a Lecturii, iar cei de la Centrul de Excelenta pentru Copii si Tineret al Bibliotecii Judetene "George Baritiu" - Brasov va propun, pentru al doilea an consecutive, concursul international "Lectura la fereastra". Doritorii trebuie sa trimita o fotografie care sa ilustreze aceasta tema (citind in fereastra, o carte la fereastra etc.) la adresa copii@bjbv.ro, pana la data de 28 februarie. De asemenea, ... citeste toata stirea