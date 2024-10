Provocare pentru adolescenti: un film de 3 minute cu telefonul, despre "arta, floare, pace, bomba"

Adolescenti din toata tara, cu varsta intre 16 si 22 de ani, sunt asteptati sa se inscrie in concurs national de filme de scurt metraj "In lumea lui Gopo". Participantii vor avea misiunea de a realiza un film de scurt metraj, cu o durata maxima de 3 minute, filmat cu telefonul mobil. Filmul trebuie sa fie creat in jurul cuvintelor arta, floare, pace, bomba si sa fie inspirat din temele filmelor artistice realizate de Gopo.Data limita de inscriere a filmelor este 20 octombrie. Juriul va ... citește toată știrea