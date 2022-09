Provocare pentru tineri: un concurs de benzi desenate cu viziunea lor asupra Balcanilor

Daca ai intre 12 si 17 ani, faci banda desenata si esti interesat de istorie, deseneaza cel putin o plansa pe subiectul ,,Balcanii in istorie" si inscrie-te in concursul national de benzi desenate pentru tineri. Competitia se adreseaaza celor cu varste intre 12 si 17 ani, iar inscrieri se fac pana in 7 octombrie. Tinerii trebuie sa realizeze banda desenata, sa o fotografieze si sa o trimita, alaturi de cateva date personale (precum: nume, prenume, varsta si numarul de telefon), la adresa ... citeste toata stirea