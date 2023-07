Au amenajat un laborator de ceai in 24 de ore, din nimic. S-a intamplat in Scoala Gimnaziala nr. 5 - Sacele, unde 25 de tineri din toata tara, aflati in programul Leaders Experience, editia nr. 9, au primit aceasta provocare. Amenajarea laboratorului a presupus trecerea prin toate etapele, de la strangerea fondurilor necesare in cel mai scurt timp, la achizitie de materiale si montarea lor. "Ne-am preocupat de schimbarea parchetului, de dat cu lavabil, de inlocuirea tablelor de scris, pe care ... citeste toata stirea