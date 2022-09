Provocarea lui Patrascu: Tarabe digitalizate la piata

Starea pietelor agroalimentare din municipiul Brasov a intrat in atentia presedintelui Organizatiei municipale Brasov a PSD, subprefectul Lucian Patrascu, in opinia caruia, managementul acestor spatii comerciale este defectuos, iar rezultatul este "un adevarat haos". "Tarabele arata urat, nu s-au realizat modernizari, pietele nu au fost aduse la standarde europene, Daca in strainatate, pietele agroalimentare sunt bine puse la punct, sunt dotate cu tot ce este necesar celor care comercializeaza ... citeste toata stirea