Provocarea pentru autoritati, de Saptamana Mobilitatii Europene: o zi intreaga, o zona sa fie pentru pietoni, biciclisti si transport in comun

De astazi debuteaza Saptamana Mobilitatii Europene, o initiativa a Comisiei Europene, in fiecare an cu o alta tema. Saptamana culmineaza cu evenimentul "In oras fara masina!" prin care orasele participante stabilesc una sau mai multe zone exclusiv pentru pietoni, ciclisti si transportul in comun pentru o zi intreaga.Brasovul a incercat, in 2021, pietonalizarea unei benzi din strada Muresenilor, care a fost un fiasco si s-a transformat in circulatie de bara la bara cu zecile de minute intre ... citeste toata stirea