Fundatia Comunitara Brasov a anuntat, luni, in 29 mai, lansarea celei de-a X-a editii a "Brasov Heroes", un eveniment in care membrii comunitatii brasovene pot sustine unul dintre cele 12 proiecte selectate in acest an, fie participand la cursa cu obstacole din 3 septembrie de la Lacul Noua, fie donand bani sau devenind ambasadori ai uneia dintre cauze.Inscrierile incep in 1 iunie, si se fac pe platforma brasovheroes.ro, iar pana pe 16 iulie, brasovenii platesc taxa de alergator la un pret ... citeste toata stirea