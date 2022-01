PSD anunta ca nu voteaza bugetul Agentiei Metropolitane din cauza lipsei de transparenta

Presedintele Organizatiei Municipale PSD Brasov, subprefectul Lucian Patrascu, a anuntat ca social-democratii nu sunt de acord sa voteze milioane de lei pe banda rulanta pentru Agentia Metropolitana Brasov, in contextul in care nu sunt oferite infomratii privind cheltuirea banilor publici."Prin grupul de consilieri locali PSD am cerut Agentiei Metropolitane Brasov, mai multe documente cu privire la activitatea si proiectele derulate. A fost ceruta si Balanta analitica, ... citeste toata stirea