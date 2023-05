Gheorghe Sucaciu, noul presedinte al PSD FagarasInscris in PSD in luna iulie a anului trecut, primarul Fagarasului, Gheorghe Sucaciu este, de vineri, 5 mai, presedinte al organizatiei municipale a partidului. Anuntul a fost facut de presedintele PSD Brasov, Marius Dunca, pe retelele de socializare."Il felicit Gheorghe Sucaciu, primarul Municipiului Fagaras pentru alegerea in functia de presedinte al organizatiei PSD Fagaras. Sunt convins ca echipa PSD Fagaras aleasa astazi va depasi orice ... citeste toata stirea