PSD Brasov insista: gratuitate totala pe RATBV

Benzi dedicate autobuzelor in comun si gratuitate totala pentru calatorii RATBV sunt cele doua masuri propuse de PSD Brasov pentru incurajarea transportului in comun. Cele doua masuri au fost readuse in atentie miercuri, 25 ianuarie, de presedintele Organizatiei Municipale Brasov a PSD, Lucian Patrascu."Compensarea in totalitate a transportului public local de catre primarie ar oferi tuturor brasovenilor gratuitate la transportul in comun. O serie de calcule pragmatice ne indica faptul ca o ... citeste toata stirea