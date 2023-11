PSD il acuza pe presedintele USR, Catalin Drula, ca, in loc sa convoace de urgenta forurile statutare pentru a-i exclude pe "USR-istii penali", "calca in picioare independenta Justitiei" cu atacuri politice "directe" la adresa procurorului de caz si a Directiei Nationale Anticoruptie."PSD condamna dublul standard practicat fara rusine de conducerea USR, dupa ce mai multi lideri marcanti ai acestui partid au devenit 'penali cu acte in regula', potrivit propriei lor terminologii. In loc sa ... citeste toata stirea