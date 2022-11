Social-democratii au transmis ca, in USR a fost instituita deja o practica uzuala de a face scut in jurul penalilor de partid, "contrar conduitei pe care o pretindeau altor oameni politici suspectati de incompatibilitate sau de coruptie"."Apararea cu inversunare a primarului Sectorului 1, acuzat de incompatibilitate si de fapte penale nu este un caz izolat in USR. Aceeasi protectie politica din partea conducerii ... citeste toata stirea