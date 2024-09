"PSD isi respecta promisiunea privind salariul minim european"

Guvernul Romaniei a adoptat proiectul de lege care prevede implementarea salariului minim european in tara, o masura esentiala pentru cresterea veniturilor celor cu salarii mici si medii. Proiectul urmeaza sa intre in dezbatere la Senat, reprezentand o etapa extrem de importanta in directia echitatii sociale si economice."PSD a sustinut implementarea salariului minim european inca din faza dezbaterilor din Parlamentul European, iar astazi vedem ca aceasta promisiune prinde contur. Este o ... citește toată știrea