PSD mizeaza pe un tanar pentru functia de primar al Predealului

PSD Brasov si-a anuntat vineri, 5 aprilie, candidatul pentru functia de primar al orasului Predeal. Spre deosebire de anul 2020, cand social-democratii au incercat sa castige primaria cu un cadru militar in rezerva, Marius Mateescu, de data aceasta candidatul este un tanar de 29 de ani, Gabriel Barbu. El a fost, timp de un an, director al Liceului Teoretic "Mihail Saulescu" din Predeal, iar in prezent este profesor de istorie la Colegiul National "Andrei Saguna" din Brasov.El