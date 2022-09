PSD pluseaza: Dupa FOV-ul verde, Weekendul verde

Dupa saptamana FOV, de la inceputul lunii septembrie, in care la Brasov s-a circulat gratuit cu mijloacele de transport in comun, cei de la PSD cer Primariei "weekendul verde", si anume introducerea gratuita a transportului public in weekend. "La Brasov se poate incuraja reducerea poluarii, dar si folosirea mijloacelor de transport in comun. Totul este sa vrem! Sa lasam discutiile si bautul cafelelor pe la *forum* (cu trimitere la Forumul Oraselor Verzi - FOV, organizat de Primaria Brasov, n.r. ... citeste toata stirea