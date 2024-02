Inaltpreasfintitul Parinte Mitropolit Laurentiu Streza a poposit in duminica a XIV-a dupa Rusalii in mijlocul credinciosilor de la biserica "Sfintii Trei Ierarhi" din Brasov, care si-a sarbatorit cu anticipatie hramul.Alaturi de credinciosii prezenti in numar mare s-au aflat si Allen Coliban (USR) - primarul Brasovului, Lucian Patrascu (PSD) - subprefect al judetului Brasov, col. Elly Palistan - comandantul Jandarmeriei Brasov, Roxana Minzatu - secretar de stat in Cancelaria Primului Ministru, ... citeste toata stirea