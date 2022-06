PSD vrea un Orasel al Copiilor in Brasov: in Parcul Tractorul, regandit cu alei pe categorii de varsta

Liderul Organizatiei Municipale a PSD Brasov, Lucian Patrascu, vrea un orasel al copiilor la Brasov. Social democratul a ales si locul in care sa fie amenajat acesta, in Parcul Tractorul. Patrascu spune ca asemenea orasele sunt atractii importante in orase precum Bucuresti, Constanta sau Oradea."Parcul Tractorul ar trebui regandit complet, da, cu alee de de plimbare, cu locatii pe categorii de varsta pentru copii de la 0 la 3 ani, de la 3 la 10 ani, de la 10 la 14 ani, sa fie o zona dedicata ... citeste toata stirea