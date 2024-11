PSDI il va sustine pe Calin Georgescu in turul al doilea la alegerile prezidentiale

Partidul Social Democrat Independent il va sustine pe candidatul independent Calin Georgescu in turul al doilea al alegerilor prezidentiale."Dupa doua zile pe care le-am petrecut la Bucuresti, in miezul evenimentelor, decizia PSDI este sa mearga in alegerile prezidentiale cu independentul CALIN GEORGESCU. Mai multe detalii in ... citește toată știrea