"Psihiatria" de la Sanpetru, tot mai aproape de deschidere

Demersurile pentru deschiderea mutarea sectiilor de psihiatrie ale Spitalului Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brasov din cladirea de pe strada Prundului (unde este sediul central al spitalului) in pavilionul de Sanpetru (preluat de la Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Sanpetru, care a fost desfiintata) au intrat in linie dreapta. Astfel, consilierii judeteni brasoveni au fost convocati marti, 5 martie, intr-o sedinta extraordinara, pentru a aproba noua organigrama a spitalului, in care ... citește toată știrea