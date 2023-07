Spitalul Clinic de Psihiatrie si Neurologie Brasov va trece printr-o reorganizare ampla in ceea ce priveste specialitatea psihiatrie. Mai exact, administratia judeteana brasoveana are in plan sa construiasca, la Sanpetru, un corp de spital care sa reuneasca atat sectiile de psihiatrie din municipiul Brasov, cat si cele care functioneaza in pavilioanele de la Zarnesti si Colonia 1 Mai (Comuna Vulcan).Pentru realizarea acestui proiect, Consiliul Judetean a inceput demersurile, iar in bugetul ... citeste toata stirea