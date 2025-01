"Publicitate" pentru a fi elevi responsabili, in autobuzele RATBV

Spoturi de 30 de secunde in autobuzele RATBV, prin care autoritatile vor sa-i responsabilizeze pe elevii brasoveni sa evite pericolele consumului de droguri sau sa sesizeze violenta din scoli. Este pe scurt campania lansata joi, 30 ianuarie, de Ziua Internationala a Nonviolentei in Scoli, de Politia Brasov si Inspectoratul Scolar, impreuna cu oepratorul de transport public."Am inceput aceasta campanie in mijloacele de transport public de persoane in municipiul Brasov, acolo unde elevii se ... citește toată știrea