Pui de urs, prinsi de un barbat (7 martie)

Pui de urs: Un barbat din judetul Mures este investigat pentru braconaj cinegetic, dupa ce a prins doi pui de urs si s-a filmat cu acestia, postand imaginile pe retelele de socializare. In videoclipul devenit viral, barbatul tine in brate animalele care se zbat, incercand sa scape, si spune: "Uite aicea, oameni buni, pui de urs!", iar persoana care il filmeaza ii atrage atentia: "Ce gheare are! Sa nu te muste, ma!".Pui de ursAncheta politiei din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean ... citește toată știrea