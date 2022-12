Pumni, scandal, telefon la Politie

Miercuri, 14 decembrie, politistii au fost sesizati de catre o femeie din municipiul Brasov, cu privire la faptul ca ar fi fost victima unor violente in familie. Din cercetarile efectuate in cauza, a reiesit faptul ca, in jurul orei 19.00, pe fondul consumului de bauturi alcoolice si al unor discutii in contradictoriu ce ar fi avut loc intre persoana reclamanta si sotul sau, femeia ar fi fost agresata fizic, creandu-se o stare de temere pentru viata si integritatea corporala a persoanei ... citeste toata stirea