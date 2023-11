Intr-un an si jumatate, Brasovul va avea primul complex dedicat sporturilor urbane, respectiv trei parcuri sportive, de Pump Park, Skate Park si Street Park. Complexul va fi amenajat in zona Pasajului Fartec, pe o suprafata de 10.000 de metri patrati."Am intrat in linie dreapta in ceea ce priveste amenajarea celui mai mare complex pentru sporturile urbane. Am ajuns in faza in care am semnat contractul pentru executia proiectarii si a lucrarilor. Valoarea acestui proiect este de aproximativ 12 ... citeste toata stirea