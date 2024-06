Punct pentru situatii de urgenta, deschis pe Transfagarasan

Un punct pentru situatii de urgenta a fost deschis pe Transfagarasan. Un echipaj de paramedici SMURD, pregatit sa intervina, la orice ora, pana pe 19 septembrie.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges anunta, duminica dupa amiaza, ca odata cu redeschiderea circulatiei pe Transfagarasan a fost din nou pus in functiune un punct pentru situatii de urgenta, scrie News.ro.Acesta functioneaza in zona District Piscu Negru, iar un echipaj de paramedici este non stop pregatit sa ... citește toată știrea