Punctaje in loc de coduri si la Evaluarile Nationale de la clasele a II-a, a IV-a, in 2025

De anul scolar viitor, elevii ar putea primi punctaje in loc de coduri la Evaluarile Nationale de la clasele a II-a, a IV-a si a VI-a, iar asta ca "sa poata fi traduse mai usor in progresul elevului", a sustinut, ieri, ministrul Educatiei, Ligia Deca.In plus, invatatorii ar putea corecta lucrarile digitalizat, asa cum este in prezent la evaluarea pentru clasa a VIII-a si la examenul de ... citește toată știrea