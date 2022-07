Punctul de lucru de la strada Lunga al Directiei Fiscale Brasov intra in renovare

Pana in 31 august 2022, agentia de pe strada Lunga a Directiei Fiscale Brasov va fi inchisa. Anuntul a fost facut de Primaria Brasov, care a anuntat ca, in perioada amintita, la punctul de lucru de pe strada Lunga nr. 14 se vor face reparatii curente la imobil.Lucrarile sunt realizate de SC Tetkron SRL (societate aflata in subordinea Consiliului Local Brasov) contra sumei de 101.255 lei (cu tot cu TVA). Printre altele, la cladirea amintita sunt prevazute lucrari la sistemul de termoizolare a ... citeste toata stirea