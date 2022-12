Purolite lumineaza sarbatorile, celebrand comunitatea din care face parte! ,,Ne asteptam la lucruri deosebite in 2023" spune David Papini, director general Purolite

In fiecare an, comunitatile din Victoria si Ucea asteapta cu drag si se pregatesc de iarna, o perioada a anului in general aglomerata, incarcata cu sarbatori de sezon. Anul acesta, Purolite, cel mai mare angajator din zona, ajuta la iluminarea sarbatorilor, la propriu. Purolite marcheaza acest sezon festiv prin donarea unor instalatii de lumini de sarbatori pentru orasul Victoria si sponsorizeaza, totodata, Caravana lui Mos Craciun din Comuna Ucea, ce ofera cadouri si pachete copiilor din zona. ... citeste toata stirea