Duminica, 3 decembrie, cladirea Primariei Brasov si literele "BRASOV" de pe Tampa au fost luminate in culoarea mov, pentru a marca Ziua Internationala a Persoanelor cu Dizabilitati. Brasovul s-a alaturat astfel celei de-a 4-a editii a "Purple Night Romania", o initiativa a Romanian Diversity Chamber of Commerce (RDCC) ce a luat nastere in 2020, prin care, in colaborare cu membri, parteneri, ... citeste toata stirea