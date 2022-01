"Puscarie" in puscarie: Masuri drastice la Codlea impotriva pandemiei

Daca pentru cea mai mare parte din populatie gestionarea pandemiei depinde in cea mai mare masura de deciziile si actiunile proprii, intr-o comunitate cum este un penitenciar situatia se schimba. Detinutii traiesc intr-un spatiu restrans si trebuie sa fie mult mai atenti la posibilitatile de raspandire a virusului. Din acest motiv, la Penitenciarul Codlea exista cateva masuri de preventie speciale."Accesul in penitenciar se realizeaza dupa ce, in prealabil, atat personalul unitatii, cat si ... citeste toata stirea