Pustan de 17 ani din Cristian, "raliu" cu Politia pe urme

Sambata, 29 octombrie, in jurul orei 1.20, un tanar care conducea un autoturism pe strada Eroilor din localitatea Cristian, a facut un "raliu" cu Politia pe urme. "La vederea cadrelor de politie ce se aflau in exercitarea atributiilor de serviciu, si-a schimbat brusc directia de deplasare, cu scopul de a se sustrage controlului. Politistii au procedat la urmarirea autoturismului in cauza, cu semnalele acustice si luminoase ale autospecialei in functiune, conducatorul autovehiculului ... citeste toata stirea