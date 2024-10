Puteti face nominalizari pentru Gala Comunitatii Tara Fagarasului. Anul acesta, un premiu special: "Schimba-Lume"

Fundatia Comunitara Tara Fagarasului anunta deschiderea perioadei de nominalizari in cadrul Galei Comunitatii Tarii Fagarasului, ce va avea loc pe data de 14 noiembrie, la Cetatea Fagaras, Muzeul "Valer Literat". Evenimentul isi propune sa aduca in lumina reflectoarelor persoanele, organizatiile, grupurile de initiativa si proiectele care, in ultimii doi ani, au adus o schimbare semnificativa prin actiuni concrete si implicare activa in comunitatea lor.Categoriile de nominalizare sunt ... citește toată știrea