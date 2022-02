Putin a ordonat punerea in alerta a fortelor nucleare. Cele 4 situatii in care Rusia ar lansa un atac nuclear

Vladimir Putin a ordonat ministrului Apararii, Serghei Soigu, sa ridice gradul de alerta pentru fortele nucleare, dupa ce el a acuzat "declaratii agresive din partea tarilor NATO".Presedintele rus a anuntat, duminica, plasarea in stare de alerta a "fortei de decurajare" a armatei ruse, care poate cuprinde o componenta nucleara, in a patra zi a invaziei Rusiei in Ucraina, relateaza AFP."Dragi colegi, vedeti actiunile neprietenoase ale tarilor din Vest in ceea ce priveste partea economica, ... citeste toata stirea