Putini turisti au sarbatorit Craciunul pe rit vechi in Poiana Brasov. De Anul Nou statiunea va fi pustie

Moldovenii si rusii nu au mai venit in numar mare in Poiana Brasov pentru Craciunul pe rit vechi. De Anul Nou dupa acelasi calendar se anunta si mai putini turisti Limba rusa era a doua limba oficiala in Poiana Brasov, la o saptamana dupa Revelion. In fiecare an, de Craciunul pe stil vechi, statiunea montana se umplea cu turisti veniti din Rusia, Ucraina si, mai ales, Republica Moldova. Hotelierii le pregateau tot felul de surprize si se incingeau chefuri pe cinste, asa cum numai rusii si ... citeste toata stirea