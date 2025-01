Rabla 2025: Doar electrice si hibrid

Rabla 2025 vine cu eliminarea din program a masinilor diesel si posibila crestere a tichetului de finantare de la stat pentru masinile electrice, de la valoarea de 5.000 de euro, dupa injumatatirea de anul trecut, potrivit informatiilor transmise de ministrul Mediului, Mircea Fechet.Importanta programului, care s-ar putea reuni sub o singura umbrela in 2025, creste in conditiile in care de anul acesta avem primele autoturisme electrice produse local, la Craiova, de catre Ford Otosan (foto), ... citește toată știrea